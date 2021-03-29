Водометы и дубинки: полиция Нидерландов подавляет протесты, связанные с ограничительными мерами по COVID-19

В Амстердаме уже несколько месяцев продолжаются акции, связанные с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции. Очередная демонстрация прошла накануне в центре города. Местная полиция использует водометы и дубинки для подавления протестов. Об этом сообщили в мэрии города.

Жесткий карантин - комендантский час, запрет на собрания - вызывают недовольство у большого количества людей. Каждый протест заканчивается столкновениями с полицией. Накануне в Амстердаме задержали более 150 человек.

Но ситуация в Европе не позволяет властям ослаблять защитные меры. В Словении, например, на этой неделе карантин планируют ужесточить - закроют все школы и детские сады, кафе и магазины. Под запрет попадут и церковные службы. Въезд и выезд из страны ограничат. Передвигаться можно будет только в районах своего проживания. Власти обещают, что такой карантин продлится недолго, но многие в Европе уверены, что программа вакцинации оказалась неудачной, и положение дел совсем не улучшается.

Ранее немецкий журналист Матиас Брюггман назвал причины для скорейших закупок ЕС вакцины «Спутник V». Так, по его мнению, закупка вакцины улучшит взаимоотношения Москвы и ЕС, а также способствует скорейшему формированию коллективного иммунитета.