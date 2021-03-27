Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкий журналист назвал три причины для скорейших закупок ЕС вакцины «Спутник V»

Ян Брацкий
08:07 27.03.2021
По мнению журналиста Матиаса Брюггмана, закупка вакцины улучшит взаимоотношения Москвы и ЕС, а также способствует скорейшему формированию коллективного иммунитета.
Немецкий журналист назвал три причины для скорейших закупок ЕС вакцины «Спутник V»
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency
Читайте нас на:

Официальный Брюссель должен в ближайшее время закупить необходимые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста немецкой газеты Матиаса Брюггмана, поторопиться стоит по трем причинам.

Во-первых, считает он, закупка препарата сможет несколько разрядить напряженность в отношениях между Кремлем и ЕС, во-вторых, многие жители Европы доверяют президенту Владимиру Путину больше, чем местным политикам и потому хотят прививаться именно «Спутником V».

«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», - напоминает он на страницах издания Handelsblatt.

Третьей причиной является то, что в борьбе с пандемией смертельного заболевания хороши все способы, которые помогают выработать массовый иммунитет. Как пишет Брюггман, премьер-министры многих земель готовы закупить российскую вакцину, но ЕС блокирует эти попытки. В этом случае, Берлин должен самостоятельно осуществить закупки, уверен журналист.

«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», - заключает автор.

Российская вакцина «Спутник V», разработанная Научным центром имени Гамалеи при поддержке Минобороны, является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Сейчас лекарственный препарат проходит процедуру экспертизы в европейском регуляторе ЕМА.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:07 В стране и мире
Немецкий журналист назвал три причины для скорейших закупок ЕС вакцины «Спутник V»
07:15 В стране и мире
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
05:44 В стране и мире
«Это будет удовольствие»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
04:08 В стране и мире
СМИ назвали сроки освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
00:09 Спорт
Впервые в истории: российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме
Популярное
Популярное
Видео
Впервые в истории: опубликованы кадры одновременного всплытия атомных подлодок из-подо льда в Арктике
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.