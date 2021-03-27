Немецкий журналист назвал три причины для скорейших закупок ЕС вакцины «Спутник V»

Официальный Брюссель должен в ближайшее время закупить необходимые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста немецкой газеты Матиаса Брюггмана, поторопиться стоит по трем причинам.

Во-первых, считает он, закупка препарата сможет несколько разрядить напряженность в отношениях между Кремлем и ЕС, во-вторых, многие жители Европы доверяют президенту Владимиру Путину больше, чем местным политикам и потому хотят прививаться именно «Спутником V».

«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», - напоминает он на страницах издания Handelsblatt.

Третьей причиной является то, что в борьбе с пандемией смертельного заболевания хороши все способы, которые помогают выработать массовый иммунитет. Как пишет Брюггман, премьер-министры многих земель готовы закупить российскую вакцину, но ЕС блокирует эти попытки. В этом случае, Берлин должен самостоятельно осуществить закупки, уверен журналист.

«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», - заключает автор.

Российская вакцина «Спутник V», разработанная Научным центром имени Гамалеи при поддержке Минобороны, является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Сейчас лекарственный препарат проходит процедуру экспертизы в европейском регуляторе ЕМА.