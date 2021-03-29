Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы самые востребованные работники в России

Анна Берестовая
05:56 29.03.2021
Важным качеством для сотрудников является готовность брать на себя ответственность.
Названы самые востребованные работники в России
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В настоящее время наиболее востребованными работниками в России являются представители поколений X и Y. Как сообщила генеральный директор рекрутинговой компании Татьяна Долякова в беседе с радио Sputnik, их успех определяют определенные личностные качества.

Так, по мнению эксперта, представители более старших возрастных групп способны и готовы принимать на себя ответственность, тогда как работники младше 25 лет ее «остерегаются». По этой причине они имеют меньше шансов получить топовую позицию в компании.

«Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение», - высказалась Долякова.

По утверждению специалиста, зумеры более склонны следовать правилам и не хотят работать по много часов. Однако многие из них способны привнести свежий и современный взгляд на деятельность организации, что более зрелые сотрудники- руководители могут успешно использовать в работе.

Ранее вице-президент РФ Татьяна Голикова указала, что около 34% безработных людей в стране являются представителями молодежи до 29 лет. По ее мнению, рынок труда в настоящее время не отвечает требованиям образованных и амбициозных представителей поколения Z.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:15 Армия
Видео
«Искандеры», «Панцири» и «Арматы»: военная техника прибыла в Алабино для участия в Параде Победы
04:59 В стране и мире
В России создадут единую базу учета находящихся в стране иностранцев
04:48 В стране и мире
Гинцбург рассказал, как интерферон помогает защититься от COVID-19
03:17 Армия
Шойгу поздравил специалистов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником
00:18 В стране и мире
Видео
В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод: видео
Популярное
Популярное
Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.