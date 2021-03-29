Названы самые востребованные работники в России

В настоящее время наиболее востребованными работниками в России являются представители поколений X и Y. Как сообщила генеральный директор рекрутинговой компании Татьяна Долякова в беседе с радио Sputnik, их успех определяют определенные личностные качества.

Так, по мнению эксперта, представители более старших возрастных групп способны и готовы принимать на себя ответственность, тогда как работники младше 25 лет ее «остерегаются». По этой причине они имеют меньше шансов получить топовую позицию в компании.

«Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение», - высказалась Долякова.

По утверждению специалиста, зумеры более склонны следовать правилам и не хотят работать по много часов. Однако многие из них способны привнести свежий и современный взгляд на деятельность организации, что более зрелые сотрудники- руководители могут успешно использовать в работе.

Ранее вице-президент РФ Татьяна Голикова указала, что около 34% безработных людей в стране являются представителями молодежи до 29 лет. По ее мнению, рынок труда в настоящее время не отвечает требованиям образованных и амбициозных представителей поколения Z.