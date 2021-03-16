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Голикова объяснила причину высокой безработицы среди молодежи

Кира Карон
17:44 16.03.2021
По данным Росстата, в январе 2021 года 4,3 миллиона человек числились как безработные.
Голикова объяснила причину высокой безработицы среди молодежи
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России порядка 34% безработных - молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием. Такой уровень безработицы связан с тем, что рынок труда не отвечает требованиям поколения.

«34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет, и это молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и которые занимаются поиском работы», - сказала Голикова.

Она также отметила, что на данный момент «рынок труда так устроен, и пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди - так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года».

В настоящее время в России, по данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных составляет 2,1 миллиона человек. В феврале этот показатель находился на уровне 2,4 миллиона.

Также, по данным Росстата, в января 2021 года 4,3 миллиона человек числились как безработные.

Ранее Министерство труда и социальной защиты заявило, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта.

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