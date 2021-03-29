Россияне уступили французам в матче на молодежном ЧЕ

Молодежная Сборная России по футболу не смогла одержать верх над командой Франции в игре второго группового этапа Евро-2021. Матч окончился со счетом 0:2 в пользу французов.

Встреча состоялась на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей. Оба мяча были забиты в российские ворота во время реализации пенальти. Более того, оба пенальти, на 15-й и на 24-й минутах, «обеспечил» французским игрокам российский футболист Павел Маслов.

После случившегося Маслов не сможет принять участие в матче заключительного тура из-за получения желтой карточки. В следующей игре Россия выйдет на поле вместе с текущим лидером чемпионата - командой Дании. Соответствующие данные предоставляет «Спорт-Экспресс».

Ранее молодежная Сборная РФ одержала разгромную победу в матче против Исландии. Встреча команд завершилась со счетом 4:1.