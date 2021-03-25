Молодежная сборная РФ по футболу разгромила Исландию на старте чемпионата Европы

Молодежная сборная России по футболу обыграла Исландию в первом туре группового раунда чемпионата Европы. Встреча команд завершилась со счетом 4:1.

Первый гол на 31-й минуте забил Федор Чалов. Затем в ворота соперника попали Наир Тикнизян и Арсен Захарян. Четвертый мяч на на 52-й минуте забил Денис Макаров.

Исландцы отыграли один мяч на 60-й минуте.

На групповом этапе сборной РФ предстоит сыграть еще с Францией и Данией.