Молодежная сборная РФ по футболу разгромила Исландию на старте чемпионата Европы
На групповом этапе сборной РФ предстоит сыграть еще с Францией и Данией.
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Молодежная сборная России по футболу обыграла Исландию в первом туре группового раунда чемпионата Европы. Встреча команд завершилась со счетом 4:1.
Первый гол на 31-й минуте забил Федор Чалов. Затем в ворота соперника попали Наир Тикнизян и Арсен Захарян. Четвертый мяч на на 52-й минуте забил Денис Макаров.
Исландцы отыграли один мяч на 60-й минуте.
На групповом этапе сборной РФ предстоит сыграть еще с Францией и Данией.