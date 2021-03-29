«Следующий этап»: Гинцбург предсказал распространение COVID-19 среди животных

Когда люди будут достаточно защищены от заражения коронавирусной инфекцией благодаря вакцинации, вирус в качестве «следующего этапа» начнет распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных. Такое прогноз сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал», - высказался ученый в беседе с «Известиями».

Эксперт обозначил, что в таких условиях COVID-19 будет постоянно присутствовать в среде обитания человека, так как отказываться от любимых питомцев никто не станет. В связи с этим Гинцбург рекомендовал подготовиться к длительному совместному существованию с возбудителем коронавируса, который в процессе будет дополнительно эволюционировать.

Ранее академик оценил вероятность инфицирования COVID-19 после прививания препаратом «Спутник V». По его словам, после двухэтапной вакцинации случаи заражения вирусом единичны.