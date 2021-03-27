Гинцбург оценил вероятность заражения COVID-19 после вакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, что случаи заражения коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом «Спутника V» редки, а двумя - единичны.

Гинцбург напомнил, что данная вакцина вводится двумя дозами. Через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. При этом, как подчеркнул директор НИЦ имени Гамалеи, человек считается защищенным от коронавируса лишь через три недели после введения второго компонента.

«Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет формируется быстрее, у старшей возрастной группы это может занимать больше времени», - добавил Гинцбург, передает РИА Новости.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому следует прививаться после перенесенного коронавируса. По его словам, тем, кто уже болел COVID-19, нужно проверить уровень протективных антител.