Гинцбург опроверг данные о невозможности ревакцинации «Спутником V»

Проведение ревакцинации российским препаратом «Спутник V» не только возможно, но и более эффективно, чем первичная вакцинация. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Таким образом, ученый опроверг предположение заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что сформировавшийся в результате предыдущей вакцинации иммунитет может снизить эффективность «Спутника V» при повторном введении через несколько лет.

«Предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», - пояснил Гинцбург журналистам.

Он заверил, что такие выводы позволяют сделать «данные целого ряда научных исследований», которые проводились как в России, так и за рубежом.

Более того, благодаря наличию предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека формирование ключевого в защите от COVID-19 клеточного иммунитета будет усилено, считает Гинцбург.

«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», - указал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

«Спутник V» является первой в мире вакциной против COVID-19. Зарегистрированный в России в августе прошлого года препарат был создан НИИ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.