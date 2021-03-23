Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Гинцбург опроверг данные о невозможности ревакцинации «Спутником V»

Светлана Иванова
13:42 23.03.2021
Иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа при повторной вакцинации, указал директор института Гамалеи.
Гинцбург опроверг данные о невозможности ревакцинации «Спутником V»
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Проведение ревакцинации российским препаратом «Спутник V» не только возможно, но и более эффективно, чем первичная вакцинация. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Таким образом, ученый опроверг предположение заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что сформировавшийся в результате предыдущей вакцинации иммунитет может снизить эффективность «Спутника V» при повторном введении через несколько лет.

«Предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», - пояснил Гинцбург журналистам.

Он заверил, что такие выводы позволяют сделать «данные целого ряда научных исследований», которые проводились как в России, так и за рубежом.

Более того, благодаря наличию предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека формирование ключевого в защите от COVID-19 клеточного иммунитета будет усилено, считает Гинцбург.

«Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», - указал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

«Спутник V» является первой в мире вакциной против COVID-19. Зарегистрированный в России в августе прошлого года препарат был создан НИИ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.