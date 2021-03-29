Держа руку на пульсе: как следить за здоровьем с помощью гаджетов

Электронные приборы, способные замерять и контролировать состояние здоровья своих владельцев все больше разнообразят свои функции. Как использовать гаджеты в медицинских целях рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

По словам специалиста, лучше всего подобные устройства, способные измерять давление, проводить мониторинг фаз сна и так далее, подходят для самоконтроля. Так, к примеру, гаджет станет хорошим напоминанием по приему лекарств для пожилого пациента.

Кроме того, кардиолог объяснил, подходят ли современные приборы для измерения пульса. Как считает Гаглошвили, контроль сердцебиения с использованием гаджетов вполне возможен, однако он не может улавливать некоторые виды аритмии.

«Я бы на это сильно не рассчитывал», - отметил специалист.

Медик подчеркнул в беседе с радио Sputnik, что плохое самочувствие и ощущение наличия каких-то проблем со здоровьем должно становиться причиной визита к врачу вне зависимости от гаджетов. В такой ситуации помощь может потребоваться, даже если гаджет демонстрирует нормальные показатели.

Ранее терапевт и кардиолог рассказала, какое количество ходьбы является максимально полезным для человеческого организма. По ее словам, хорошее самочувствие обеспечат не менее десяти тысяч шагов в день.