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Тяжелый груз: дважды перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

Светлана Иванова
17:45 29.03.2021
Полностью восстановить нормальный пропускной режим получится только через несколько дней.
Тяжелый груз: дважды перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер
© Фото: dpa, Glloballookpress
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Контейнеровоз Ever Given вернули обратно в фарватер, сейчас судно буксируют к озеру, где его осмотрят специалисты.

Утром в понедельник, 29 марта, корабль удалось снять с мели, но затем из-за сильного ветра тяжелогруз развернулся и снова встал поперек водной артерии.

И хотя навигация по каналу возобновляется, полностью восстановить нормальный пропускной режим получится только через несколько дней. По словам директора по развитию компании, обслуживающей суда в Суэцком канале Джейкоба Гульдагера, сейчас 197 судов находятся в непосредственно канале, и еще 173 корабля – в порту.

Движение через Суэцкий канал было заблокировано почти неделю. Порядка полтысячи кораблей оказались в пробке. Экономический ущерб от простоя ежедневно достигал 10 миллиардов долларов. Многие суда не стали ждать открытия канала и отправились в Европу вокруг Африки.

Гульдагер в комментарии «Звезде» также объяснил, почему Суэцкий канал является более предпочтительным морским путем из Северной Америки, чем например, через мыс Доброй Надежды.

«Минус мыса Доброй Надежды в том, что путь значительно дольше, если судно находятся у Суэцкого канала и плывет, например, в Северную Америку, оно будет идти на 17 дней дольше, вместо всего 12 дней, которые занимает этот путь через канал. Итого 29 дней. Такое же время занимает путь через российскую Арктику. С другой стороны, ты знаешь, когда ты прибудешь, потому что в такой ситуации неизвестно, когда все это разрешится», - указал Гульдагер.

При этом, по его словам, сама ситуация является крайне нетипичной, потому что подобные контейнеровозы регулярно проходят через Суэцкий канал. По мнению Гульдагера, к ней могли привести сразу несколько факторов, включая погодные условия и технические проблемы в судном. Однако только после установления причины инцидента, можно будет говорить о вероятности его повторения, считает специалист.

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