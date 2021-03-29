В Сирии прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование

В Сирийской Арабской Республике продолжено совместное патрулирование силами вооруженных сил России и Турции в соответствии с положениями меморандума в взаимопонимании. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка по маршруту от Гариб до Бандар-Хан», - сообщил Карпов.

В ЦПВС зафиксировали 26 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»*. Ранее сообщалось об обстрелах боевиков на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии - было принято решение закрыть три пункта пропуска на территории страны.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.