В провинциях Турции по выходным вновь будет объявляться комендантский час

По данным Минздрава Турции, 27 марта в стране выявили 30 021 нового заболевшего COVID-19, что стало максимальным показателем с начала декабря. В связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой и ростом смертности от инфекции коронавируса, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что принял решение пересмотреть существующие меры безопасности.

«В 58 провинциях, где проживает 80% населения нашей страны и которые опять стали зонами повышенного риска - вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние дни сохраняется по всей стране», - говорится в заявлении главы Турции на его странице в Facebook .

В зону высокого риска входят, в том числе, наиболее популярные у российских туристов Стамбул и Анталья, а также Измир и Анкара. Во время комендантского часа в стране также ограничивается работа кафе и ресторанов, которые смогут работать только на вынос, а в остальное время они должны принимать не более половины посетителей от своей вместимости.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac. Прививку в первую очередь получили врачи, учителя и люди старшего возраста. Всего обе дозы вакцины ввели уже шести миллионам граждан.