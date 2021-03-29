В Госдуме назвали сроки перехода на «высшую форму» рубля

Первый прототип цифрового рубля может появиться в России уже осенью 2021 года, во внутренние расчеты страны электронная валюта войдет в течение двух-трех лет. Такой сценарий развития новой формы валюты представил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как подчеркнул депутат в комментарии RT, не позднее 2025 года жители РФ привыкнут к цифровому рублю.

«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты», - указал депутат.

По словам Аксакова, переход на цифровой рубль, в отличие от криптовалют, является безопасным, потому что, в частности, известен эмитент в лице Центробанка и имеется финансовое обеспечение.

«Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме», - пояснил депутат, добавив, что цифровой рубль является высшей формой денег.

В октябре 2020 года Банк России сообщил о планах по разработке цифрового рубля. По замыслу регулятора, новый формат российской валюты будет представлять собой уникальный код, хранящийся в электронном кошельке. Цифровой рубль будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями. Появление новой формы валюты потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.