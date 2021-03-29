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Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Алексей Курильченко
19:55 29.03.2021
Спортсмен получил награду на вклад в развитие физкультуры и спорта.
Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
© Фото: Антон Денисов РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил финалиста Кубка Стэнли, заслуженного мастера спорта СССР, хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Указ опубликован на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить Буре Павла Владимировича», - говорится в документе.

Ранее Павел Буре поделился впечатлениями от игры в хоккей с Владимиром Путиным. Он заявил, что президент просчитывает игру на несколько ходов.

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