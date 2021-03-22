Спорт «Президент продумывает на несколько ходов вперед»: Буре рассказал об игре в хоккей с Путиным Иван Линдеманн Спортсмен заявил, что с президентом интересно играть. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Бывший форвард российской сборной по хоккею Павел Буре поделился впечатлениями от игры с Владимиром Путиным. «У нас такой президент, что в игре его нужно слушать. Повезло играть с ним, интересно с ним играть, у него присутствует игровое мышление», - заявил спортсмен на пресс-конференции. Призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли заявил, что президент просчитывает игру на несколько ходов. «Поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжевывать, потому что он и сам все понимает на несколько ходов. Это уникально», - уточнил Буре. Напомним, что президент России регулярно играет в хоккей в рамках Ночной хоккейной лиги. Кроме Буре вместе с ним за одну команду выступают Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Александр Могильный, Валерий Каменский и другие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика