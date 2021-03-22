«Президент продумывает на несколько ходов вперед»: Буре рассказал об игре в хоккей с Путиным
Бывший форвард российской сборной по хоккею Павел Буре поделился впечатлениями от игры с Владимиром Путиным.
«У нас такой президент, что в игре его нужно слушать. Повезло играть с ним, интересно с ним играть, у него присутствует игровое мышление», - заявил спортсмен на пресс-конференции.
Призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли заявил, что президент просчитывает игру на несколько ходов.
«Поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжевывать, потому что он и сам все понимает на несколько ходов. Это уникально», - уточнил Буре.
Напомним, что президент России регулярно играет в хоккей в рамках Ночной хоккейной лиги. Кроме Буре вместе с ним за одну команду выступают Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Александр Могильный, Валерий Каменский и другие.