Роспотребнадзор смягчил меры против COVID-19 при организации детского отдыха

Роспотребнадзор изменил ряд требований к организации детского отдыха, которые действовали из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Во-первых, ведомство разрешило школьникам поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами субъекта, где они проживают. При этом окончательное решение принимается «с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей».

Во-вторых, количество детей в отрядах (наполняемость) увеличена до 75 процентов вместо действовавших 50% .

В-третьих, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей исходя из эпидемиологической ситуации.

В лагерях будут действовать определенные правила: перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка, персонал будут обследовать на наличие COVID-19. Тем сотрудникам, которые будут работать без проживания, предстоит еженедельное тестирование на коронавирус. Кроме того, учреждениям необходимо разработать алгоритм организации медпомощи, включая маршрутизацию заболевших с перечнем конкретных больниц, куда будут обращаться в случае осложнения ситуации.

Перед началом каждой смены персонал будет проходить обследование на коронавирусную инфекцию. Заезд и отъезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно, с перерывом не менее двух дней между сменами. Персоналу также разрешается работать без проживания при условии еженедельного тестирования на СOVID-19.

Массовые мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствии родителей, запрещено.