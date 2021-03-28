За минувшие сутки в России выявлены 9 088 новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 9 088 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в релизе оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве (1878) и Санкт-Петербурге (701). В Московской области врачи приняли на лечение 610 больных.

За минувшие 24 часа в России зафиксировано 336 смертей от коронавируса, полностью оправились от болезни и были выписаны домой 8630 человек. С начала пандемии в России выявлено 4 519 832 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За все время скончались 97 740 пациентов ковидных госпиталей, 4 139 128 человек сумели победить болезнь при помощи врачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил рост заболеваемости среди пожилых людей. Градоначальник напомнил лицам с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями о возможности привиться от COVID-19 и сохранить свое здоровье.