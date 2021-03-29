В Подмосковье задержан склонявший детей к опасным прогулкам на крыше мужчина

Сотрудники МВД Московской области задержали 32-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство ребенка. По данным следствия, он общался в соцсетях с детьми и предлагал им деньги за фотографии опасных трюков на крышах.

Правоохранители вышли на подозреваемого в ходе расследования серии смертей подростков. Дела были переданы в столичное управление СК после обращения инициативной группы родителей.

По словам адвоката Дмитрия Краснова для издания «Вечерняя Москва», мужчине грозит от 4 до 15 лет лишения свободы.

В конце прошлого года, после трагедии, когда в самом центре Санкт-Петербурга молодой человек и его спутница сорвались с крыши дома и погибли, городская прокуратура усилила проверку сайтов, рекламирующих подобные прогулки.