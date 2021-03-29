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Врач рассказал о последствиях для организма постоянного употребления льда

Валентина Пескова
18:50 29.03.2021
Психиатрическое расстройство может нанести непоправимый вред желудку вплоть до ожога его слизистой оболочки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ralph Kerpa, imagebroker, Globallookpress
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Специалист-гастроэнтеролог с научной точки зрения пояснил, что может быть причиной тому, что человек начинает неконтролируемо и в больших количествах есть лед. Как рассказал врач Семен Рапопорт, причиной являются вовсе не заболевания желудочно-кишечного тракта, данное пищеварительное расстройство носит психиатрический характер.

«Психиатрическое нарушение под названием "пагофагия" - то есть желание есть лед - объяснить гастроэнтерологическими причинами нельзя. Последствиями этого недуга будет травма слизистой. А по сути дела - ожог льдом и начавшееся воспаление. Человек при этом будет ощущать боль, изжогу, а также прежде всего страдать от постоянной отрыжки», - объяснил в разговоре со «Звездой» медицинский работник.

Как предупредил врач, если человек даже просто будет держать во рту лед - у него начнется тот же воспалительный и разрушительный процесс в ротовой полости, что очень плохо скажется на состоянии его зубов. Вторичный побочный эффект от употребления в пищу льда - это анемия, сообщил медик, однако это уже случается уже гораздо реже.

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