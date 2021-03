В стране и мире СМИ: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале Светлана Головина По данным транспортной компании, движение по каналу еще не восстановлено. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: В Суэцком канале специалистам удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на транспортную компанию.



На данный момент движение по каналу пока не восстановлено. Точные сроки открытия не уточняются. Снять Ever Given с мели удалось после того, как рабочие «извлекли 27 000 кубометров песка, углубившись в берега канала». Инцидент произошел 23 марта. Из-за мощного течения контейнеровоз развернуло, в результате чего для танкеров оказалась перекрыта одна из главных транспортных артерий - в акваториях средиземного и Красного морей скопилось более сотни судов.