Эксперт предупредила об опасности очищения воды серебром

Дополнительное насыщение питьевой воды кремнием может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала в комментарии «Звезде» директор Главного испытательного центра питьевой воды, кандидат биологических наук Татьяна Фарафонова. Речь идет об использовании минерала в виде камней, которые используются для очистки и обогащения воды. По словам эксперта, кремний является очень активным элементом, который активирует в том числе патогенные процессы в организме.

«Насыщают, только иногда это во вред здоровью, потому что, когда мы делаем анализ воды, очень часто попадается, что вода и так содержит очень много кремния, и от него надо избавляться. А не насыщать эту воду, потому что кремний - очень активный элемент, активизирует все, ну или почти все, обменные процессы в организме. Если человек здоровый, то насыщение кремнием воды приводит к активизации, энергии у него больше становится, а если человек больной, то, к сожалению, активизируются и все патогенные процессы тоже. Не дай бог, еще раковые», - пояснила эксперт.

Фарафонова также рассказала, когда использование изделий из серебра, которые обладают антимикробным действием, может быть опасным для очищения воды. По словам доктора биологических наук, прежде чем класть ложку или другой предмет из серебра в воду, нужно удостовериться, что в его составе нет примесей.

«Только надо удостовериться, что это действительно серебряная ложка, не содержит свинца или еще чего-нибудь, а то только хуже получается», - отметила эксперт.

При этом Фарафонова добавила, что серебро обладает антимикробным статическим действием, то есть не способно ликвидировать микробы, которые уже попали в воду, а лишь может препятствовать появлению новых.