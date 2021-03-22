Миру предрекли глобальный дефицит воды в ближайшие 10 лет

Менее чем через десятилетие мир столкнется с глобальным дефицитом воды. Такой прогноз сделали в ЮНЕСКО. Соответствующие выводы содержатся в докладе, опубликованном организацией в понедельник, 22 марта, по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

Согласно оценкам, приведенным в документе, «к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%». Другие глобальные проблемы, включая пандемию, усугубят сложившую ситуацию, уверены в ЮНЕСКО.

В организации отметили, что санитарный кризис обнажил проблему обеспечения населения водой для удовлетворения гигиенических потребностей. В частности, сейчас прямого доступа к воде не имеют более двух млрд человек.

Авторы доклада указали на недостаточные усилия, прикладываемые в современном мире для сохранения водных ресурсов. Кроме того, сейчас остро стоит вопрос правильной оценки стоимости водных ресурсов.

В ЮНЕСКО считают, что ценность воды должна быть скорректирована не только с учетом рыночных цен, но и с учетом потенциальных выгод, которые может принести распространение водных ресурсов. Для этого необходимо разработать новую модель, которая учитывала бы различные аспекты использования водных ресурсов в совокупности.