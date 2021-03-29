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Церемониальная рать: все парадные расчеты прибыли в Москву и Подмосковье для подготовки к Параду Победы

Андрей Аркадьев
16:08 29.03.2021
Тренировки будут проходить в подмосковном Алабино на месте дислокации Таманской мотострелковой дивизии.
Церемониальная рать: все парадные расчеты прибыли в Москву и Подмосковье для подготовки к Параду Победы
© Фото: Минобороны России
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Более шести тысяч военнослужащих, входящих в состав пеших парадных расчетов, прибыли в Москву и Московскую область. Они приехали из различных регионов России для подготовки к к Параду Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Тренировки пройдут в подмосковном Алабино. К ним допускаются только те военнослужащие, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны будут включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

В прошлом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

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