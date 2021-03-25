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Более 12,5 тысячи человек и 76 летательных аппаратов примут участие в Параде Победы в Москве

Андрей Аркадьев
12:26 25.03.2021
В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В этом году в Параде Победы 9 Мая на Красной площади в Москве задействуют более 12,5 тысячи человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Девятого мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов», - сказал глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Он отметил, что были приняты меры, благодаря которым удалось не допустить распространения COVID-19 среди военнослужащих парадных расчетов.

Шойгу рассказал, что к тренировкам к Параду Победы допускались те военнослужащие, которым сделали прививку против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России на сегодняшний день привиты российской вакциной «Спутник V» от COVID-19 уже более 370 тысяч человек. Идет вакцинация постоянного состава учебных заведений Минобороны, слушателей и курсантов вузов.

Напомним, в прошлом году в связи с пандемией коронавируса главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах провели 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

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