В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса. Неизвестная ранее мутация была выявлена специалистами лаборатории Elisabeth Pharmacon, занимающейся тестированием на COVID-19.

В настоящий момент исследование новой модификации вируса продолжаются. По уже имеющимся данным, чешский штамм не представляет большей опасности, чем штаммы из Великобритании и ЮАР. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Ранее инфекционист объяснил, кто более всего подвержен опасности заражения новыми штаммами SARS-CoV-2. По его словам, часто вирус затрагивает людей, страдающих от хронических, онкологических и аутоиммунных заболеваний.