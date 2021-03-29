В Главном организационно-мобилизационном Управлении Генштаба ВС РФ рассказали о вакцинации призывников

Весенний призыв в этом году пройдет с введением всех необходимых мер безопасности. Во время пандемии коронавируса военкоматам пришлось перестроить свою работу и разработать новые призывные мероприятия. По словам генерал-полковника Евгения Бурдинского, общение с призывниками осуществлялось по телефону или средствам видеосвязи, а на призывные комиссии вызывались преимущественно граждане, подлежащие призыву на военную службу.

Также была переработана система транспортировки призванных на военную службу - транспорт подвергается регулярной санитарной обработке, перевозка осуществляется с соблюдением социальной дистанции, а для заболевших предусмотрены вагоны-изоляторы. Также все новобранцы имеют право пройти добровольную вакцинацию от COVID-19.

«Такое право есть у каждого гражданина Российской Федерации. Если до призыва в армию, он не успел сделать этого, при желании его привьют в воинской части. К слову, вакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19 уже идет в войсках», - заявил Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

Генерал-полковник отметил, что благодаря введенным мерам удалось выявить более 1,5 тысяч граждан, зараженных коронавирусной инфекцией. Все заболевшие были направлены на лечение. Бурдинский также отметил, что общее количество призываемых этой весной граждан составит более 134 тысяч юношей, что немного меньше данных за прошлый год.