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Кипр разрешил въезд российским туристам

Алена Миронова
14:08 29.03.2021
Все прибывающие из России должны будут сдать анализ на COVID-19 в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный анализ ПЦР-теста.
Кипр разрешил въезд российским туристам
© Фото: STELLA, imageBROKER, Globallookpress
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Минздрав Кипра включил Россию в список стран, гражданам которых разрешается въезд на остров с 1 апреля.

До этого Россия находилась в списке стран, для въезда из которых необходимо было специальное разрешение. Теперь же, по новым правилам, все прибывающие из России должны будут сдать анализ на COVID-19 в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный анализ ПЦР-теста. По прибытии на Кипр потребуется снова сдать анализ - за свой счет. До получения результата все пассажиры останутся на карантине.

Ранее, 21 марта, Черногория разрешила въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V». Для въезда также подойдет отрицательный ПЦР-тест или наличие антител к COVID-19. Отмечается, что подтверждение вакцинации против коронавируса должно быть выдано не менее чем за семь дней до прибытия.

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