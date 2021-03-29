Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами

Эффективным способом в борьбе с отеками вокруг глаз является соблюдение питьевого режима и сбалансированного рациона питания. Об этом рассказала индийский диетолог Пуджа Махиджа на своей странице в Instagram.

Рекомендуется употреблять в пищу больше овощей, фруктов и зелени. В частности, можно добавить в рацион петрушку, поскольку она помогает выводить токсины из организма.

Чтобы организм перестал накапливать воду, следует ежедневно выпивать не менее двух литров воды. В то же время стоит сократить количество употребления кофе, энергетиков и алкоголя.

Также Пуджа Махиджа отметила, что с утра при наличии отека нужно умыться холодной водой. Зачастую после данной процедуры мешки уходят. Однако, если он сохраняются продолжительное время или начинают болеть, следует обратиться к специалисту.

Ранее врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова объяснила «Звезде», что синяки под глазами могут являться симптомом плохого кровообращения в целом и плохой оксигенациии тканей.