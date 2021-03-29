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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Егор Левин
12:42 29.03.2021
Глава правительства отметил, что проект по изменению требований к проведению оздоровительных кампаний уже проходит общественное обсуждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об изменении обстановки с распространением COVID-19 на территории страны. По словам главы правительства, обстоятельства приобретают положительный оттенок. Об этом он сказал во время совещания с вице-премьерами, коснувшись темы отдыха детей в летних лагерях.

«Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется. Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений», - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что в данный момент документ уже подготовлен и проходит общественное обсуждение.

Между тем ежедневное число заражений на территории России несколькими днями ранее упало ниже отметки в 9 000 человек. По данным оперштаба на 27 марта, за сутки в стране было выявлено 8 885 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 11,9% инфицированных болезнь при этом протекает без клинических проявлений.

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