Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об изменении обстановки с распространением COVID-19 на территории страны. По словам главы правительства, обстоятельства приобретают положительный оттенок. Об этом он сказал во время совещания с вице-премьерами, коснувшись темы отдыха детей в летних лагерях.

«Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется. Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений», - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что в данный момент документ уже подготовлен и проходит общественное обсуждение.

Между тем ежедневное число заражений на территории России несколькими днями ранее упало ниже отметки в 9 000 человек. По данным оперштаба на 27 марта, за сутки в стране было выявлено 8 885 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 11,9% инфицированных болезнь при этом протекает без клинических проявлений.