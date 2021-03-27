В стране и мире Коронавирус В России число случаев заражения COVID-19 вновь упало ниже 9 тысяч Анна Назайкина У 11,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 885 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 11,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 10 337 россиянам, скончались - 387.



По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 1 551 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 749 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 586. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве, в Еврейской автономной области, в Магаданской области и на Чукотке (2).



Напомним, что накануне сообщалось о 9 167 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 501 859. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика