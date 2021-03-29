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В Кремле подтвердили проведение Парада Победы в Москве 9 Мая

Андрей Аркадьев
12:30 29.03.2021
Пока не ясно, будут ли приглашать иностранных гостей, сообщил представитель Кремля.
В Кремле подтвердили проведение Парада Победы в Москве 9 Мая
© Фото: Минобороны России
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Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что готовится приглашение иностранцев», - отметил он.

Кроме того, готовится шествие «Бессмертного полка», добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в Параде Победы на Красной площади задействуют более 12,5 тысячи человек. В состав механизированной колонны будут включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

В прошлом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

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