В Казани слон напал на сотрудника цирка

Слон напал на рабочего в Казанском государственном цирке. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 29 марта.

Согласно предварительной информации, слон откинул 19-летнего молодого человека, в результате чего он получил закрытые переломы нескольких ребер, грудных позвонков, а также закрытый перелом плечевой кости. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает агентство «Татар-Информ».

Ранее в этом же цирке во время выступления слон разогнал зрителей с первых рядов и повалил на бок второго слона - своего «напарника». Сотрудники цирка пытались исправить ситуацию, но это далось им нелегко. В результате происшествия никто не пострадал.