«Слоны сошли с ума»: в казанском цирке во время номера над животными потеряли контроль

В казанском цирке во время выступления слон ушел со сцены и начал топтать первые ряды. Другой слон рухнул на бок и долгое время не мог подняться. Среди зрителей началась паника.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники цирка пытаются исправить ситуацию, но это дается тяжело. Один слон начинает толкать другого, пока тот пытается подняться.

Уже позже, когда один из слонов ушел в другую сторону, второй смог встать. Далее дрессировщики потихоньку сопроводили животных за кулисы. Пользователи под видео прокомментировали ситуацию, сказав, что «слоны сошли с ума».

О пострадавших по время инцидента не сообщается.