Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Слоны сошли с ума»: в казанском цирке во время номера над животными потеряли контроль

Кира Карон
17:33 21.03.2021
Во время выступления слон разогнал зрителей с первых рядов и повалил на бок «напарника».
© Видео: ЧП в России, YouTube © Фото: ЧП в России, YouTube
Читайте нас на:

В казанском цирке во время выступления слон ушел со сцены и начал топтать первые ряды. Другой слон рухнул на бок и долгое время не мог подняться. Среди зрителей началась паника.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники цирка пытаются исправить ситуацию, но это дается тяжело. Один слон начинает толкать другого, пока тот пытается подняться.

Уже позже, когда один из слонов ушел в другую сторону, второй смог встать. Далее дрессировщики потихоньку сопроводили животных за кулисы. Пользователи под видео прокомментировали ситуацию, сказав, что «слоны сошли с ума».

О пострадавших по время инцидента не сообщается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:53 В стране и мире
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
17:00 В стране и мире
К Земле приближается астероид
15:46 В стране и мире
Видео
Дом задержанного губернатора Пензенской области сняли на видео
15:18 В стране и мире
Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела
12:09 В стране и мире
Черногория разрешила въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете
Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.