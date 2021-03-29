Президент Египта поручил разгрузить контейнеровоз в Суэцком канале

Судно Ever Given, перекрывшее путь через Суэцкий канал для водного транспорта, решено разгрузить. Соответствующее поручение отдел глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом рассказал главы администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, в настоящее время ведется непрерывная работа по буксировке контейнеровоза и дноуглубительной деятельности. Для успешного сдвижения корабля готовятся реализовать «третий сценарий» и облегчить вес судна за счет уменьшения груза.

«Третий сценарий является очень сложным и займет много времени», - цитирует RT Рабиа.

В очереди на передвижение сквозь канал уже находятся 369 кораблей.

Ранее посол РФ Георгий Борисенко сообщил о готовности России оказать помощь Египту в разгрузке Суэцкого канала, если таковая потребуется. На данный момент просьб о помощи со стороны государства не поступало.