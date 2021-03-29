Реабилитолог рассказала о нестандартном способе снять отек

Кинезиотейпирование суставов, часто применяющееся в спорте в последние годы, фактически оказывается полезным только на первых этапах лечения пациента, у которого уже есть определенные проблемы. Реабилитолог и физиотерапевт Татьяна Марфина рассказала в беседе со «Звездой», что положительный эффект будет чувствоваться на 1-й и 2-й стадиях лечения в качестве дополнительной меры к основным лечебным мероприятиям.

«В принципе при остром процессе, если большой отек, тоже накладывается кинезиотейп, лимфодренажный. Отек мы убираем, за счет этого происходит снятие нагрузки, не сдавливаются ткани, которые отекли или находятся в условиях отека», - рассказала Марфина.

Ранее ученые из Северо-Западного университета провели вместе с медиками исследование, в ходе которого выяснили, что у многих пациентов, переболевших коронавирусом, появляются боли в суставах и мышцах. Ученые при помощи КТ, МРТ, УЗИ установили, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны именно с аутоиммунной реакцией организма.