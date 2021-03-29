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В горных условиях: как девушки-военнослужащие готовятся к конкурсу по ски-альпинизму под Красноярском

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
10:31 29.03.2021
Во всеармейском этапе конкурса «Саянский марш» участвуют представители разных округов, училищ и университетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В национальном парке Ергаки в Красноярском крае проходит всеармейский этап конкурса по ски-альпинизму - девушки-военнослужащие готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Саянский марш».

Сегодня завершающий день подготовки. Члены команд стараются по максимуму отработать конкурсные элементы. Сейчас девушки вяжут «волокушу» - репетируют транспортировку раненого. Делать это в ходе соревнований придется не только по земле, но также необходимо поднимать человека из горного ущелья.

Официальный торжественный старт состязаний уже завтра. Во всеармейском этапе участвуют 11 команд. Представители разных округов, училищ и университетов четыре дня напряженно будут бороться за право представить страну на международном этапе.

Между тем в Республике Тыва прошли учения горных мотострелков. Военнослужащие предотвратили нападение условного противника. Враг с тыла пытался проникнуть на территорию военных объектов, чтобы захватить оружие и боеприпасы.

Дерзкую выходку надо предотвратить, но речь идет о горной местности, где, чтобы подобраться к противнику, пришлось использовать целый парк техники - квадроциклы, снегоходы и бронеавтомобили буксирами для лыжников. Когда бойцам удалось добраться таким экстремальным способом до точки, они блокировали неприятеля и уничтожили его из пулеметов и автоматов.

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