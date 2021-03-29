Горные мотострелки в Туве отразили нападение «террористов» на военные объекты: видео

Военнослужащие подразделений антитеррора горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в республике Тыва, во время учений отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования. Помимо этого был «предотвращен» захват военных объектов.

По замыслу учения, условный противник с тыла пытался проникнуть на территорию военных объектов с целью захвата оружия и боеприпасов. В зону проникновения были отправлены подразделения антитеррора на бронеавтомобилях «Тигр», снегоходах и квадроциклах. Военнослужащие осуществили блокирование условного НВФ и уничтожили его из пулеметов и автоматов.

Для создания реальной обстановки в учениях использовались средства имитации: дымы, холостые боеприпасы и взрывпакеты. В мероприятиях было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.