Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Камчатки

В Тихом океане на расстоянии 198 километров от восточной части побережья полуострова Камчатка было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда толчков составила 4,9.

Всплеск сейсмической активности пришелся на раннее утро - 06.38 по местному времени. Данные по факту произошедшего будут уточняться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Согласно сообщению управления МЧС по Камчатскому краю, жители региона не обращались в оперативные службы из-за воздействия стихии.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Ощущаемость подземных толчков на поверхности также была высокой.