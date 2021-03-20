В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Объявлена угроза цунами. Не исключается, что высота волн у берегов Мияги может достигать одного метра.
© Видео: @Shih_Tzu0419, Twitter. naocappain, Instagram. your_sandra0808, Instagram. miipapa2004, Instagram. sahgal_cm, Instagram. © Фото: Stanislav Kogiku, AFLO, Globallookpress
На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении.
Жители Токио ощутили подземные толчки на себе и начали делиться видео в Сети: пол в некоторых помещениях ходил ходуном, тряслись люстры, подвесные растения, переливалась вода в аквариумах.
Объявлена угроза цунами. Не исключается, что высота волн у берегов Мияги может достигать одного метра.