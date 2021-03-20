В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении.

Жители Токио ощутили подземные толчки на себе и начали делиться видео в Сети: пол в некоторых помещениях ходил ходуном, тряслись люстры, подвесные растения, переливалась вода в аквариумах.

Объявлена угроза цунами. Не исключается, что высота волн у берегов Мияги может достигать одного метра.