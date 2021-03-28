Врач назвала самый опасный для развития рака кишечника возраст

Пожилые люди наиболее подвержены заболеванию раком кишечника. В этом уверена врач-онколог и проктолог Елена Смирнова. Опухоль в толстой кишке относится одной из самых распространенных видов онкологии в России, добавила эксперт.

«В более чем 90 процентов случаев он встречается у пациентов старше 50 лет», - написала врач на своей странице в Instagram.

Смирнова уточнила, что около 15 процентов случаев рака кишечника передается по наследству. Однако, пренебрежение своим здоровьем и неправильная диета тоже способны спровоцировать опасное заболевание.

Так, обилие жирной пищи и недостаток клетчатки в рационе могут привести к возникновению заболевания. Его можно распознать самостоятельно уже на второй стадии, объяснила она. Пациента должны насторожить ноющие боли в животе, а также метеоризм. На более поздних стадиях появляется кровь в стуле и другие характерные признаки проблем с ЖКТ.