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Врач назвала первые симптомы рака кишечника

Светлана Иванова
09:58 25.03.2021
Первые жалобы из-за развития онкологии этого типа можно заметить только на второй стадии, поэтому следует своевременно обращаться к доктору, указала специалист.
Врач назвала первые симптомы рака кишечника
© Фото: maleni ferrari, Pixabay
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Симптомов рака кишечника на первой стадии не возникает. Об этом сообщила онколог и проктолог Елена Смирнова. Как пояснила врач на своей странице в соцсети, диагностировать онкозаболевание в этом случае можно лишь в ходе колоноскопии.

«Образование небольшое, его трудно почувствовать, поражена слизистая оболочка толстой кишки. Жалоб нет, обычно обнаруживается случайно на колоноскопии», - написала врач.

Специфические для рака кишечника признаки можно заметить на второй стадии. В частности, следует обращать внимание на ноющую боль в животе и метеоризм. В этом случае необходимо обратиться к врачу, призвала доктор.

Третья стадия заболевания характеризуется серьезными нарушениями в работе ЖКТ. У пациентов наблюдаются запоры, диарея, частые позывы в туалет, кровь в кале, усталость, слабость и потеря веса.

При четвертой стадии заболевания опухоль начинает переходить на соседние органы и ткани. Это состояние сопровождает усугублением симптомов, указала онколог.

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