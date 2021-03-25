Врач назвала первые симптомы рака кишечника

Симптомов рака кишечника на первой стадии не возникает. Об этом сообщила онколог и проктолог Елена Смирнова. Как пояснила врач на своей странице в соцсети, диагностировать онкозаболевание в этом случае можно лишь в ходе колоноскопии.

«Образование небольшое, его трудно почувствовать, поражена слизистая оболочка толстой кишки. Жалоб нет, обычно обнаруживается случайно на колоноскопии», - написала врач.

Специфические для рака кишечника признаки можно заметить на второй стадии. В частности, следует обращать внимание на ноющую боль в животе и метеоризм. В этом случае необходимо обратиться к врачу, призвала доктор.

Третья стадия заболевания характеризуется серьезными нарушениями в работе ЖКТ. У пациентов наблюдаются запоры, диарея, частые позывы в туалет, кровь в кале, усталость, слабость и потеря веса.

При четвертой стадии заболевания опухоль начинает переходить на соседние органы и ткани. Это состояние сопровождает усугублением симптомов, указала онколог.