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В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против вице-премьера Украины Резникова после его слов о Крыме

Ян Брацкий
07:49 28.03.2021
По мнению вице-премьера Украины Алексея Резникова, всех проживающих на территории Крыма россиян необходимо будет «выдворить» с полуострова.
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против вице-премьера Украины Резникова после его слов о Крыме
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Государственной думе РФ предложили объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за его слова в адрес России и крымчан. Кроме того, в отношении украинского политика необходимо возбудить уголовное дело за угрозы в адрес проживающих в Крыму, считают парламентарии.

«Призываю следственные органы дать оценку словам Резникова. Необходимо его объявить в розыск», - цитирует РИА Новости слова депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Ранее Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым почти полмиллиона человек с целью «размыть» местное население. После «возвращения» полуострова вице-премьер Украины планирует «выдворить» россиян с территории Крыма. В Госдуме не сомневаются, что подобные высказывания украинских властей продиктованы их заокеанскими кураторами.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году, после антиконституционного госпереворота на Украине. На всенародном референдуме подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что для Москвы вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт навсегда.  

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