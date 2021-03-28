В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против вице-премьера Украины Резникова после его слов о Крыме

В Государственной думе РФ предложили объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за его слова в адрес России и крымчан. Кроме того, в отношении украинского политика необходимо возбудить уголовное дело за угрозы в адрес проживающих в Крыму, считают парламентарии.

«Призываю следственные органы дать оценку словам Резникова. Необходимо его объявить в розыск», - цитирует РИА Новости слова депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Ранее Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым почти полмиллиона человек с целью «размыть» местное население. После «возвращения» полуострова вице-премьер Украины планирует «выдворить» россиян с территории Крыма. В Госдуме не сомневаются, что подобные высказывания украинских властей продиктованы их заокеанскими кураторами.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году, после антиконституционного госпереворота на Украине. На всенародном референдуме подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что для Москвы вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт навсегда.