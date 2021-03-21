«Ответы им не нужны»: Аксенов укорил Запад в незаинтересованности мнением крымчан
Западные страны во время прошедшей встречи Совбеза ООН по Крыму продемонстрировали нежелание вести честный и открытый диалог с местным населением. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке в соцсети «Вконтакте».
Он отметил, что на состоявшемся 17 марта мероприятии по «формуле Аррии» представители Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и Франции не захотели прислушиваться к словам крымчан и их собственной оценке ситуации на полуострове.
«Не задали ни одного вопроса участникам из Крыма», - указал Аксенов.
Тем не менее, как считает глава Крыма, желание множества стран участвовать в конференции, посвященной республике, говорит о заинтересованности мировой общественности. Сам же факт проведения уже второй подобной встречи «приближает Крым к мировому признанию его статуса».