Российский корабль «Прогресс МС-14» установит рекорд по длительности пребывания на орбите

Рекорд по длительности полета в воскресенье, 28 марта, установит российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», находящийся на Международной космической станции (МКС). Он летает на орбите дольше всех других кораблей данного семейства, подсчитало РИА Новости.

Предыдущий рекорд продолжительности полета принадлежит «Прогрессу М-17», находившемуся на орбите, в том числе в составе станции «Мир», 337 суток в 1993-1994 годах. Запущенный 25 апреля прошлого года «Прогресс МС-14» превысит этот срок в 4.45 мск.

Ожидается, что корабль проведет на орбите минимум 367 суток. По данным NASA, расстыковка корабля с модулем «Звезда» должна произойти 27 апреля.

В 2021 году планируются к запуску корабли «Прогресс МС-17» (30 июня) и «Прогресс МС-18» (28 октября). Кроме того, намечается запуск специализированного корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» 24 ноября.