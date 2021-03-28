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Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе

Виктория Ивашечкина
05:08 28.03.2021
В частности, специалист подчеркнул, что негативные последствия потепления жители РФ смогут ощутить в этом году.
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
© Фото: pixabay
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Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира.

Специалист также напомнил о докладе Росгидромета, в котором говорилось о том, что потепление климата в РФ опережает «где-то на полградуса» аналогичный процесс в Северном полушарии в целом, передает «Радио 1». 

По мнению Шувалова, негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, жители РФ смогут ощутить в этом году. Метеоролог отметил, что усиление осадков происходит на севере, а в южных регионах России возрастает риск засух.

«Мы это видим и зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков недостаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», - предупредил синоптик.

Шувалов также коснулся проблем районов вечной мерзлоты. Дело в том, что там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. И это является серьезной угрозой для инфраструктуры в этих районах - городов и нефтепроводов.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в мире ожидается глобальное потепление, которое окажет большое влияние на Россию. По мнению специалиста, будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах.

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