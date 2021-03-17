«Засуха, колебания температуры и жара»: россиян предупредили о последствиях глобального потепления

В мире ожидается глобальное потепление, которое окажет большое влияние на Россию. Об изменениях в природе рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество, так называемых, волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки», - поделился эксперт.

Он также отметил, что при таких условиях дорожное покрытие должно быть более устойчивым к замерзанию и таянию воды. Помимо этого, в северных широтах будет увеличение снега, передает Ura.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что на этой неделе в Москве и Подмосковье будут наблюдаться небольшие отрицательные температуры, которые окрепнут к выходным до минус 5-10 градусов.