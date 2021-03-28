В Иордании анонсировали создание свободной от вирусов «золотой зоны»

Иордания намерена создать особую туристическую зону, которая потенциально будет свободна от вирусов. Согласно задумке, она будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море.

По словам министра связи и массовых коммуникаций страны Сахера Дудина, въезд на территорию «золотой зоны» будет ограничен. Все посетители должны будут в обязательном порядке пройти вакцинацию. Это же будет касаться местных поставщиком и работников сферы туризма, передает портал Arab News.

Вместе с тем власти страны признают, что ситуация с коронавирусом по-прежнему очень сложная. Койки в реанимациях столицы Иордании Аммане заполнены на 76 процентов. Тем не менее руководство страны рассчитывает, что к концу марта Иордания получит около трех миллионов доз вакцины, и к лету ситуация значительно улучшится.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил вероятность открытия границ Евросоюза для туристов из России. Эксперт призвал соотечественников проявить разумный подход к организации своего отдыха и рассмотреть в качестве альтернативы поездки по своей стране, в которой эпидемиологическая ситуация значительно лучше. Аграновский добавил, что не думает, будто в мае стоит ожидать открытия границ Европы для передвижения.