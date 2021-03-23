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Вирусолог оценил вероятность открытия ЕС для путешественников из России

Ян Брацкий
11:39 23.03.2021
По мнению Алексея Аграновского, поездки за рубеж могут быть осложнены административными барьерами, вызванными пандемией коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: JESHOOTS.COM, Unsplash
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В ближайшее время следует отказаться от туристических поездок за границу, где велика вероятность заболеть коронавирусной инфекцией. Такой совет россиянам дал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

В беседе со «Звездой» эксперт призвал соотечественников проявить разумный подход к организации своего отдыха и рассмотреть в качестве альтернативы поездки по своей стране, в которой эпидемиологическая ситуация значительно лучше.

«Поездки за рубеж сейчас могут быть осложнены в силу административных причин. Люди приезжают, а их там заставляют сдавать тесты и сажают на карантин. Смысл отдыха теряется. Надо подумать, может, стоит по своей стране прокатиться? Это более разумно, но люди часто поступают в соответствии со своими привычками. Они засиделись дома, и очень хочется рвануть подальше. Каждый решает сам, но я не думаю, что к маю Европа откроется для передвижения», - отметил Аграновский.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что вакцинация населения и достижение коллективного иммунитета позволят отменить все ограничения из-за пандемии коронавируса. Она оценила обстановку с коронавирусной инфекцией в России, назвав ее периодом стабилизации, который длится с декабря. Голикова отметила устойчивое снижение числа новых заболевших. При этом она не исключила кратковременного подъема заболеваемости.

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