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Менять резину на летнюю не стоит раньше второй декады апреля

Валентина Пескова
07:27 20.03.2021
Как предупредили в Гидрометцентре, ночные температуры могут сохранять отрицательные значения еще долгое время.
Менять резину на летнюю не стоит раньше второй декады апреля
© Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress
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В центральной части европейской России температура воздуха ночью может опускаться ниже нуля еще вплоть до второй декады апреля. Поэтому менять зимнюю резину на летнюю на автомобилях раньше этого срока - не имеет смысла.

«Это не прогноз, это действительно так происходит климатически. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью - отрицательные температуры? Раньше второй декады апреля ее не принято менять», - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Как уточнил метеоролог, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России обычно 27-28 марта. Однако ночные температуры могут сохранять отрицательные значения еще долгое время.

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